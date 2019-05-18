Кривцов: Наш відрив від Динамо - проблема Динамо

Донецький Шахтар, не дивлячись на величезний відрив від Динамо в турнірній таблиці УПЛ, у матчі з Зорею гратиме тільки на перемогу.

Про це розповів центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

"Природно, хочемо якомога швидше оформити чемпіонський титул. У нас є мета, і ми до неї йдемо. Нам потрібна одна перемога, тому в грі з Зорею гратимемо тільки на перемогу.

Нашо відрив від Динамо в УПЛ? Це більше проблема Динамо, а ми намагаємося акцентувати на своїй грі і своєму виступі. Якщо так вийшло, значить, ми заслужили такий відрив у турнірній таблиці (11 очок - прим. Чемпіон)", - сказав Кривцов.