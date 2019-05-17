Лунін і Мораес в складі збірної на матчі з Сербією і Люксембургом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, які будуть готуватися в національній команді до ігор 3-го і 4-го турів відбору на Євро-2020 проти Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня).

Про це повідомляє сайт ФФУ.

У список увійшов 31 гравець, а перший збір команда почне вже 25 травня в Харкові.

Відзначимо, що в списку опинилися воротар Андрій Лунін, а також форвард Шахтаря Жуніор Мораес, присутність якого в перших матчах відбору викликала скандал і розгляд в УЄФА. Збірна України уникла втрати очок, вигравши справу в УЄФА з питань законності натуралізації бразильця. Андрій Лунін в списку національної збірної, але спочатку відправиться в розташування збірної України U-20, з якою виступить на молодіжному чемпіонаті світу в Польщі (пройде з 23 травня по 15 червня).

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Варто відзначити, що Лунін приєднається до національної збірної лише в разі, якщо команда U-20 достроково припинить виступ на турнірі.

Під питанням і участь в іграх національної команди захисника Динамо Віталія Миколенко. Нещодавно стало відомо, що Віталій не зіграє на молодіжному ЧС U-20, захисник травмував задню поверхню стегна в таборі збірної.

Раніше стало відомо про виклик до збірної гравців із закордонний клубів, таких як Андрій Ярмоленко та Мар'ян Швед.

Едуард Соболь і Артем Кравець можуть бути залучені в матчах заключних турів чемпіонатів Чехії та Туреччини відповідно, які відбудуться 26 травня. В такому випадку вони приєднаються до головної команди країни 1 червня - разом з гравцями, які виступають в українській Прем'єр-лізі.

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Відзначимо, що знов не викликаний в головну команду країни Ярослав Ракицький, який виступає в Росії за пітерський Зеніт і став в його складі чемпіоном Росії.

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес);

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко (всі - Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (всі - Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Василь Кравець (Леганес), Ігор Пластун (Гент), Едуард Соболь (Яблунець);

Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі - Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Руслан Маліновський (Генк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент), Іван Петряк (Ференцварош), Мар'ян Швед (Селтік);

Форварди: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравець (Кайсеріспор), Жуніор Мораес (Шахтар).

Джерело - Офіційний сайт ФФУ.