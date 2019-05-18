Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ оголосила дати та час початку матчів 29-го туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чемпіонат України. УПЛ

29 тур

18 травня

Ворскла — Арсенал - 14.00

Динамо — Маріуполь - 17.00

Карпати — Десна - 17.00

Олімпік — Чорноморець - 19:30

19 травня

Олександрія — Львів - 14.00

Зоря — Шахтар - 19.00

Нагадаємо, УПЛ на останньому місці по результативності легіонерів серед європейських чемпіонатів.

На Чемпіоні ви можете ознайомитися з статистичним прев'ю матчу Ворскла - Арсенал.

Джерело - УПЛ.