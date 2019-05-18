Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ оголосила дати та час початку матчів 29-го туру УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Чемпіонат України. УПЛ
29 тур
18 травня
Ворскла — Арсенал - 14.00
Динамо — Маріуполь - 17.00
Карпати — Десна - 17.00
Олімпік — Чорноморець - 19:30
19 травня
Олександрія — Львів - 14.00
Зоря — Шахтар - 19.00
Нагадаємо, УПЛ на останньому місці по результативності легіонерів серед європейських чемпіонатів.
На Чемпіоні ви можете ознайомитися з статистичним прев'ю матчу Ворскла - Арсенал.
Джерело - УПЛ.