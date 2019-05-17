Касільяс вирішив завершити кар'єру

Голкіпер Порту Ікер Касільяс прийняв рішення завершити кар'єру футболіста через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє видання O Jogo.

Іспанський воротар не повернеться до виступів на поле після перенесеного серцевого нападу. Очікується, що найближчим часом 37-річний страж воріт оголосить про своє рішення офіційно.

За інформацією джерела, Порту вже запропонував голкіперу роботу в структурі клубу після закінчення кар'єри.

Касільяс виступав у складі Порту з 2015 року, перейшовши з мадридського Реала. У поточному сезоні воротар провів 42 поєдинки у футболці "драконів", з яких 19 відстояв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно Хаві оголосив про завершення кар'єри.

Джерело - football.ua.