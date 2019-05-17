Наставник Аталанти може очолити Рому

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні має очолити Рому найближчого літа.
Про це повідомляє Football Italia.
Фахівець підпише трирічний контракт із зарплатою в 2,5 мільйона євро в рік плюс бонуси,
Аталанта під керівництвом 61-річного фахівця в поточному сезоні займає четверте місце в чемпіонаті і має шанс пробитися в Лігу чемпіонів і поступилась у фіналі Кубка Італії.
Зараз головним тренером Роми є Клаудіо Раньєрі. Команда за два тури до фінішу чемпіонату посідає шосте місце, маючи в активі 62 очки.
Раніше Антоніо Конте заявив, що він готовий повернутися до тренерської діяльності, але тільки не в якості наставника Роми.
Також була інформація, що Рома хоче запросити Саррі на посаду головного тренера.
Джерело - football24.ua.