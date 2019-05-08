Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі може повернутися в чемпіонат Італії.
Про це повідомляє The Telegraph.
За даними джерела, римська Рома зацікавлена в тому, що запропонувати 60-річному фахівцю посаду головного тренера.
Римський клуб також розглядає кандидатуру екс-тренера Челсі Антоніо Конте, але фахівець не поспішає з відповіддю і не вносить конкретики в пропозицію, тому керівництво "вовків" вирішило перейти на Саррі.
У поточному сезоні у Саррі ще є шанс виграти трофей з Челсі, "сині" незабаром проведуть матч-відповідь у півфіналі Ліги Європи з Айтнтрахтом. Перший поєдинок завершився в нічию.
Нагадаємо, Абрамович не збирається продавати Челсі.
Джерело - xsport.ua.