Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі може повернутися в чемпіонат Італії.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерела, римська Рома зацікавлена ​​в тому, що запропонувати 60-річному фахівцю посаду головного тренера.

Римський клуб також розглядає кандидатуру екс-тренера Челсі Антоніо Конте, але фахівець не поспішає з відповіддю і не вносить конкретики в пропозицію, тому керівництво "вовків" вирішило перейти на Саррі.

У поточному сезоні у Саррі ще є шанс виграти трофей з Челсі, "сині" незабаром проведуть матч-відповідь у півфіналі Ліги Європи з Айтнтрахтом. Перший поєдинок завершився в нічию.

Нагадаємо, Абрамович не збирається продавати Челсі.

Джерело - xsport.ua.