Конте відмовився очолити Рому

Антоніо може повернутися в Рим пізніше

49-річний італійський тренер Антоніо Конте відмовився очолити римську Рому.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

"Я готовий повернутися до роботи. Рома? Не зараз. Зараз для цього не час, але, можливо, одного разу я буду тренувати цей клуб. Я закохався в Рим ще будучи тренером збірної ", - зазначив Конте.

Останнім місцем роботи Конте був лондонський Челсі, який він тренував з 2016-го по 2018-й роки.

Нагадаємо, Конте хотів очолити Манчестер Юнайтед.

Альтернативою для Конте є Мауріціо Саррі, який зараз тренує Челсі.

Джерело - sport.ua.