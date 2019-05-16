Лунін та Супряга потрапили в заявку збірної України на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков визначився, хто поїде до Польщі на чемпіонат світу-2019.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ
Воротарі: Андрій Лунін, Владислав Кучерук, Дмитро Різник
Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сафронов, Денис Попов, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Данило Бескоровайний, Юхим Конопля, Ігор Снурніцин
Півзахисники: Максим Чех, Георгій Цитаїшвілі, Олексій Хахльов, Сергій Булеца, Кирило Дришлюк, Микола Мусолітін, Олексій Кащук
Нападники: Владислав Супряга, Данило Сікан, Денис Устименко
Турнір відбудеться з 23-го травня по 15-е червня.
Збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).
Раніше повідомлялося, що Леганес хоче продовжити оренду Луніна.
Також, Супряга покине Динамо влітку.
Джерело - Чемпіон.