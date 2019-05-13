Супряга покине Динамо влітку

Нападник київського Динамо Владислав Супряга, який в цьому сезоні грає переважно за молодіжну та юнацьку команди клубу, влітку покине столицю.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
За інформацією джерела, Супряга перейде в Дніпро-1 на правах оренди.
Саме з дніпровського клубу він перейшов до табору "біло-блакитних" минулого літа, причому ЗМІ називали цифру 6 млн євро. Тransfermarkt оцінює 19-річного гравця в 4,5 млн.
Дніпро-1 вже гарантував собі участь в Прем'єр-лізі. Позбавити дніпрян членства в УПЛ можуть тільки загальні збори ліги, якщо ФФУ не видасть їм відповідну ліцензію.
Нагадаємо, Шацьких розповів про перспективи Супряги в Динамо.
Раніше повідомлялося, що Супряга став найдорожчим українським форвардом.
Джерело - dynamo.kiev.ua.