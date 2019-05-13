Тоттенгем готовий віддати 50 млн. євро за Дзаньоло

Тоттенгем проявляє інтерес до італійського таланта Роми Ніколо Дзаньоли. "Шпори" готові викласти за гравця 50 млн. євро.

Про це повідомляє Football Italia.

За даними джерела, представники англійського клубу побували на матчі 36-го туру чемпіонату Італії Рома - Ювентус (2:0) і стежили за грою Дзаньоло.

За молодого хавбека лондонці готові заплатити близько 50 млн. євро. Також італієць входить в сферу інтересів Ювентуса і Баварії.

19-річний Дзаньоло перейшов у Рому влітку 2018 року з Інтера. Сума трансферу склала 4,5 млн. євро.

Цього сезону він взяв участь в 26 матчах чемпіонату Італії, в яких став автором чотирьох забитих м'ячів, а також відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, Конте відмовився очолити Рому.

Джерело - FootBoom.