Рома перемогла Ювентус, Фіорентіна поступилася Мілану. Результати 36 туру Серії А

Сьогодні, 12 травня, відбулися зустрічі у рамках 36 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії. Серія А.
36 тур
12 травня
Аталанта - Дженоа 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Муса, 2:0 - 53 Кастань, 2:1 - 89 Пандев.
Кальярі - Лаціо 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Альберто, 0:2 - 53 Корреа, 1:2 - 90+1 Паволетті.
Фіорентіна - Мілан 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Чалханоглу.
Торіно - Сассуоло 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Боурабіа, 1:1 - 56 Белотті, 1:2 - 71 Лірола, 2:2 - 81 Дзадза, 3:2 - 82 Белотті.
Сампдорія - Емполі 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Фаріас, 0:2 - 75 ді Лоренцо, 1:2 - 90+2 пенальті Куальярелла.
Фрозіноне - Удінезе 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Окака, 0:2 - 41 Самір, 0:3 - 44 Окака, 1:3 - 85 Діонізі.
СПАЛ - Наполі 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Алан, 1:1 - 84 пенальті Петанья, 1:2 - 88 Руй.
Рома - Ювентус 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Флоренци, 2:0 - 90+3 Джеко.
Нагадаємо, Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.
Також, Зінченко вдруге став чемпіоном АПЛ.
Джерело - Чемпіон.