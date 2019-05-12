Мій профіль
Манчестер Сіті став чемпіоном Англії
Вчора 19:10 663
Зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків
Вчора 14:41 828
Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Полтаві або Одесі
Вчора 13:54 628
Лопатецькій потрібна термінова операція
11.05.2019 20:40 2136
Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ
11.05.2019 20:00 2028
Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ
11.05.2019 18:56 1488
Маріуполь переграв Львів у 28 турі УПЛ
11.05.2019 15:53 2339
Визначилися фіналісти Ліги Європи
10.05.2019 06:48 2305
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
10.05.2019 05:36 2840 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
10.05.2019 04:35 1673
Навколо спорту
Блоги
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1366
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1459
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 623 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 1020 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1212
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12 Травня 2019
23:40 Хокей Канада знищила Великобританію, Швейцарія перемогла Латвію. Результати матчів чемпіонату світу 338
23:23 Футбол Рома перемогла Ювентус, Фіорентіна поступилася Мілану. Результати 36 туру Серії А 318
23:22 Блог Зінченку довірили кубок АПЛ. Церемонія нагородження Манчестер Сіті 983
23:00 Футбол Брюгге - Генк 3:2: Огляд матчу 359
22:40 Дзюдо Українка виборола золото на змаганнях Grand Slam 479
22:20 Футбол Ворскла - Карпати 1:1: Огляд матчу 308
22:00 Футбол Барселона перемогла Хетафе, Реал Мадрид програв Реал Сосьєдаду. Результати 37 туру Ла-Ліги 553
21:40 Футбол Салах, Мане і Обамеянг стали найкращими бомбардирами АПЛ 552
21:21 Футбол Карпати виборили нічию у Ворскли у 28 турі УПЛ 473
21:00 Футбол Генк Маліновського поступився Брюгге 503
20:40 Стрибки у воду Українки обійшли росіянок і завоювали бронзу Світової серії в Казані 680
20:20 Футбол Брайтон - Манчестер Сіті 1:4: Огляд матчу 420
20:00 Футбол Зінченко став дворазовим чемпіоном АПЛ 470
19:40 Хокей Швеція знищила Італію, Німеччина перемогла Данію. Результати матчів чемпіонату світу 681
19:10 Футбол Манчестер Сіті став чемпіоном Англії 663
18:51 Футбол Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу. Результати 38 туру АПЛ 644
18:25 Бокс Кролла дав настанову Кемпбеллу, як перемогти Ломаченка 1150
18:05 Футбол Арсенал - Чорноморець 3:3: Огляд матчу 513
17:45 Футбол Десна — Олімпік 2:1: Огляд матчу 296
17:30 Хокей США розгромили Францію, Росія - Австрію. Результати матчів чемпіонату світу 692
17:12 Фехтування Збірна України вийшла у фінал на етапі Кубка світу в Тунісі 363
16:49 Футбол Зінченко в основі в чемпіонському матчі Манчестер Сіті 665
16:26 Футбол Ворскла — Карпати: де дивитися онлайн матч 28 туру УПЛ 1069
16:04 Футбол Чорноморець в драматичному матчі видряпав нічию 468
15:53 Футбол Десна здобула перемогу в матчі з Олімпіком 369

Рома перемогла Ювентус, Фіорентіна поступилася Мілану. Результати 36 туру Серії А

Вчора 23:23 318 0
Рома перемогла Ювентус, Фіорентіна поступилася Мілану. Результати 36 туру Серії А

Сьогодні, 12 травня, відбулися зустрічі у рамках 36 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії. Серія А.

36 тур

12 травня

Аталанта - Дженоа 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Муса, 2:0 - 53 Кастань, 2:1 - 89 Пандев.

Кальярі - Лаціо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Альберто, 0:2 - 53 Корреа, 1:2 - 90+1 Паволетті.

Фіорентіна - Мілан 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 -  35 Чалханоглу.

Торіно - Сассуоло 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Боурабіа, 1:1 - 56 Белотті, 1:2 - 71 Лірола, 2:2 - 81 Дзадза, 3:2 - 82 Белотті.

Сампдорія - Емполі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Фаріас, 0:2 - 75 ді Лоренцо, 1:2 - 90+2 пенальті Куальярелла.

Фрозіноне - Удінезе 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Окака, 0:2 - 41 Самір, 0:3 - 44 Окака, 1:3 - 85 Діонізі.

СПАЛ - Наполі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Алан, 1:1 - 84 пенальті Петанья, 1:2 - 88 Руй.

Рома - Ювентус 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 79 Флоренци, 2:0 - 90+3 Джеко.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.

Також, Зінченко вдруге став чемпіоном АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Серія А, #36 тур, #результати
Коментарі ()