Арановський розсудить матч Шахтар - Інгулець у фіналі Кубка України

На фінал Кубка України між Шахтарем та Інгульцем призначена бригада арбітрів.
Про це повідомляє ФФУ.
Головним суддею буде Євген Арановський з Києва.
Нещодавно він обслуговував матч Маріуполь - Шахтар (0:1), в якому вилучив футболіста господарів і поставив у їх ворота два пенальті.
Також Арановський був головним арбітром 1/4 фіналу Кубка України Інгулець - Карпати (1:1, 5:4 по пен.).
Його асистенти - Сергій Приступа та Євген Петраков. Четвертим арбітром призначений Максим Козиряцький. Резервний асистент - Володимир Висоцький.
Матч відбудеться 15 травня в Запоріжжі. Початок - 21:00.
Нагадаємо, фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр.
Джерело - ФФУ.