Арановський розсудить матч Шахтар - Інгулець у фіналі Кубка України

На фінал Кубка України між Шахтарем та Інгульцем призначена бригада арбітрів.

Про це повідомляє ФФУ.

Головним суддею буде Євген Арановський з Києва.

Нещодавно він обслуговував матч Маріуполь - Шахтар (0:1), в якому вилучив футболіста господарів і поставив у їх ворота два пенальті.

Також Арановський був головним арбітром 1/4 фіналу Кубка України Інгулець - Карпати (1:1, 5:4 по пен.).

Його асистенти - Сергій Приступа та Євген Петраков. Четвертим арбітром призначений Максим Козиряцький. Резервний асистент - Володимир Висоцький.

Матч відбудеться 15 травня в Запоріжжі. Початок - 21:00.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр.

Джерело - ФФУ.