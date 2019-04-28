Шахтар переміг Маріуполь у 26 турі УПЛ

Сьогодні, 28 квітня, у рамках 26 туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь поступився Шахтарю.

Чемпіонат України. УПЛ

26 тур

28 квітня

Маріуполь — Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Веллінгтон Нем.

Маріуполь — Гальчук, Демір, Яворський, Дава, Тищенко, Горбунов, Полегенько, Путря, Мишнєв, Вакула, Фомін.

Шахтар — Шевченко, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Алан Патрік, Болбат, Коваленко, Маркос Антоніо, Веллінгтон Нем, Мораес, Соломон.

Попередження: Тищенко (33), Демір (40).

Нагадаємо, фанати Металіста пройшли маршем по Харкову. Також, у рамках 26 туру зустрінуться Олександрія з Зорею.

Джерело - Чемпіон.