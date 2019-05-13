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Назвали склад збірної України з міні-футболу

Сьогодні 15:12 130 0
Назвали склад збірної України з міні-футболу

Головний тренер збірної України з міні-футболу Євген Задорожний оголосив розширений склад кандидатів команди, які будуть готуватися до Міжнародного турніру Кубок мера Києва-2019. 

Навчально-тренувальний збір нашої міні-футбольної команди розпочнеться 20 травня, а сам турнір відбудеться 24-26 травня у Місті Спорту столичного Гідропарку.

  АктулальноЛуніна не відпускають до збірної України U-20

Розширений склад збірної України:

Володимир Гладченко (Київміськбуд), Олег Поліщук (Київміськбуд), Віктор Мельник (Київміськбуд), Михайло Гер (Київміськбуд), Віктор Цой (Київміськбуд), Юрій Щериця (Київміськбуд), Дмитро Медвідь (Київміськбуд), Ярослав Аксьонов (Київміськбуд), Святослав Марканич (Фактотум), Андрій Хомин (Фактотум), Олександр Романчук (Фактотум), Іван Кривошеєнко (Фактотум), Микола Іщенко (Фактотум), Олександр Стецюк (Фактотум), Олексій Драган (Фактотум), Тимофій Листопад (Гріффін), Сергій Романовський (Гріффін), Віктор Пантелейчук (Гріффін), Максим Максименко (Гріффін), Юрій Балашев (Гріффін), Віталій Арановський (Гріффін), Євген Заєць (Альтернатива-Сервіт), Іван Глуцький (Альтернатива-Сервіт), Володимир Рибцов (Ковальська), Віталій Харченко (Фактотум), Олександр Семенов (Фактотум).

Нагадаємо, Луніна, Миколенка та ще 23 футболістів викликали у збірну U-20.

Джерело - Чемпіон.

#Задорожний, #міні-футбол
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