Зозуля відзначився дублем і асистом за Альбасете

Нападник Альбасете Роман Зозуля вийшов у стартовому складі на матч 38-го туру Сегунди проти Райо Махадаонда.
Роман попередній матч Альбасете пропустив через дискваліфікацію за червону картку. Українець відзначив своє повернення результативними діями. Вже на 5-й хвилині він відзначився асистом на Манажа, на 11-й забив сам, а на 30-й оформив дубль.
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Чемпіонат Іспанії, Сегунда
38 тур
12 травня
Махадаонда — Альбасете 2:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 5 Маанай, 0:2 - 11 Зозуля, 0:3 - 30 Зозуля, 1:3 - 42 дель Мораль, 2:3 - 52 Мартін.
Нагадаємо, Лунін вперше за довгий час зіграв за Леганес.
Джерело - Чемпіон.