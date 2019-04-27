Альбасете програло Осасуні. Зозуля отримав червону та привіз пенальті

Українець намагався врятувати команду від другого пропущеного голу

Сьогодні, 27 квітня, Осасуна переграла Альбасете українця Романа Зозулі в рамках 36 туру іспанської Сегунди.

Зозуля вийшов у стартовому складі команди, але відзначитися корисними діями йому не вдалося.

На 77-й хвилині Зозуля відбив м'яч руками у стилі Суареса з Чемпіонату світу 2010-го, однак це команді не допомогло і Моралес відзначився з одинадцятиметрової позначки.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда

36 тур

27 квітня

Осасуна - Альбасете 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Гарсія, 2:0 - 78 Моралес(П)

Нагадаємо, іспанський громадський діяч підтримав Зозулю.

Також, Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну.

Джерело - Чемпіон.