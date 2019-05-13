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Ілієв-молодший прибув на перегляд у Динамо

Сьогодні 08:14 974 0
Футболіст прогулявся Києвом з нігерійським новачком клубу
Ілієв-молодший прибув на перегляд у Динамо

На перегляді в Динамо перебуває син колишнього футболіста збірної Болгарії, Бенфіки, низки болгарських, турецьких і португальських клубів Іліана Ілієва.

Про це повідомляє Динамоманія.

Повний тезка свого батька Іліан Ілієв-молодший починав грати в футбол у болгарському Чорно морі, за який провів 4 матчі. Також грав за молодіжну команду Академіки, яка виступає у другому за силою чемпіонаті Португалії.

Футболіст грає на позиції центрального півзахисника. 20 серпня йому виповниться 20 років.

Недавній новачок Динамо Джозеф Окоро виклав в Інстаграмі відео з Ілієвим-молодшим із геолокацією в Києві.

Нагадаємо, Динамо — фаворит у боротьбі за Таремі.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Ілієв, #УПЛ
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