Динамо уклало контракт з 18-річним нігерійським гравцем Джозефом Окоро.
Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк у Twitter.
Нігерієць перебував на перегляді в київському клубі з 24 квітня. Він може зіграти на позиції центрального захисника й опорного хавбека.
"Упевнений, що за нього мені соромно не буде", - прокоментував угоду Селюк.
18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет. pic.twitter.com/ONFd6VvAqc— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 7 травня 2019 р.
Нагадаємо, Динамо переглядає 17-річного хавбека з російським громадянством.
Джерело - Чемпіон.