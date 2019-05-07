Інформацію про трансфер оприлюднив агент футболіста

Динамо уклало контракт з 18-річним нігерійським гравцем Джозефом Окоро.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк у Twitter.

Нігерієць перебував на перегляді в київському клубі з 24 квітня. Він може зіграти на позиції центрального захисника й опорного хавбека.

"Упевнений, що за нього мені соромно не буде", - прокоментував угоду Селюк.

18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет. pic.twitter.com/ONFd6VvAqc — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 7 травня 2019 р.

Нагадаємо, Динамо переглядає 17-річного хавбека з російським громадянством.

Джерело - Чемпіон.