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Динамо — фаворит у боротьбі за Таремі

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Динамо — фаворит у боротьбі за Таремі

Київське Динамо випереджає Црвену Звезду в боротьбі за іранського форварда Аль-Гарафа Мехді Таремі.

Про це повідомляє Espreso.

Тільки кияни готові задовольнити вимоги гравця щодо зарплатні. Річна зарплата Таремі в Аль-Гарафа становить 1,7 млн ​​євро. Контракт 26-річного іранця з його нинішнім клубом закінчується 30 червня.

За Аль-Гарафа Таремі виступає з січня минулого року. У поточному сезоні він відіграв 22 матчі і забив 8 голів.

За збірну Ірану Таремі відіграв 23 матчі і забив 10 голів.

Нагадаємо, екс-динамівець Хачеріді не перейде в Шахтар.

Джерело - Espreso.

#Таремі, #Динамо, #форвард
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