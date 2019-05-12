Київське Динамо випереджає Црвену Звезду в боротьбі за іранського форварда Аль-Гарафа Мехді Таремі.

Про це повідомляє Espreso.

Тільки кияни готові задовольнити вимоги гравця щодо зарплатні. Річна зарплата Таремі в Аль-Гарафа становить 1,7 млн ​​євро. Контракт 26-річного іранця з його нинішнім клубом закінчується 30 червня.

За Аль-Гарафа Таремі виступає з січня минулого року. У поточному сезоні він відіграв 22 матчі і забив 8 голів.

За збірну Ірану Таремі відіграв 23 матчі і забив 10 голів.

Нагадаємо, екс-динамівець Хачеріді не перейде в Шахтар.

Джерело - Espreso.