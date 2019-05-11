Захисник Ліона Ферлан Менді може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, представники королівського клубу вже вилетіли до Франції, щоб провести переговори з 23-річним гравцем.

Повідомляється, що в Ліон вирушили генеральний виконавчий директор Реала Хосе Анхель Санчес і агент Юні Калафат.

Цього сезону Менді зіграв за Ліон 41 матч, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. Сума угоди оцінюється в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Блан може очолити Ліон.

Також, Моуріньо може очолити один з французьких грандів.

Джерело - ua-football.