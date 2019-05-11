Вукоєвич продовжить роботу в Динамо

Колишній півзахисник київського Динамо Огнен Вукоєвич, призначений головним тренером збірної Хорватії U-20, продовжить роботу на посаді скаута Динамо.

Про це повідомив Андрій Шахов у своєму Фейсбук.

Також зі слів самого хорвата він зазначив, що команда U-20 вважається дублем національної збірної і в ній можуть виступати і більш вікові гравці, які вважаються найближчим резервом.

Крім цих постів 35-річний фахівець продовжити працювати скаутом у київському Динамо.

Вукоєвич завершив кар'єру футболіста в 2017 році.

Нагадаємо, Вукоєвич і Пиварич отримали нагороди з рук президента Хорватії.

Раніше Віда та Вукоєвич подякували українцям.

Джерело - Чемпіон.