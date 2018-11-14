Вукоєвич і Пиварич отримали нагороди з рук президента Хорватії. ФОТО

Всі гравці, тренери та персонал збірної Хорватії отримали державні медалі Хорватії за виступ на Чемпіонаті світу 2018.
Захисник Динамо Йосип Пиварич отримав від президента Хорватії Колінди Грабар-Кітарович орден князя Бранімира.
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Iznimna čast mi je biti odlikovan ogrlicom “RED KNEZA BRANIMIRA” i veliko hvala @predsjednicarh na tome 🇭🇷
Крім того спеціальними нагородами відзначили деяких членів хорватської делегації на світовому форумі. Екс-гравець Динамо Огнен Вукоєвич отримав Орден хорватського трилисника.
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Medal “RED HRVATSKOG TROLISTA” Croatian President Kolinda Grabar Kitarovic.🇭🇷⚽️
Збірна Хорватії стала фіналістом російського мундіалю.
А Віда та Вукоєвич подякували українцям.
Джерело - Чемпіон.