Вукоєвич і Пиварич отримали нагороди з рук президента Хорватії. ФОТО

Всі гравці, тренери та персонал збірної Хорватії отримали державні медалі Хорватії за виступ на Чемпіонаті світу 2018.

Захисник Динамо Йосип Пиварич отримав від президента Хорватії Колінди Грабар-Кітарович орден князя Бранімира.

Крім того спеціальними нагородами відзначили деяких членів хорватської делегації на світовому форумі. Екс-гравець Динамо Огнен Вукоєвич отримав Орден хорватського трилисника.

Збірна Хорватії стала фіналістом російського мундіалю.

А Віда та Вукоєвич подякували українцям.

Джерело - Чемпіон.