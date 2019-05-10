Вукоєвич очолив збірну Хорватії U-20

Колишній гравець Динамо Огнен Вукоєвич став головним тренером збірної Хорватії U-20.
Про це повідомляє Федерація футболу Хорватії.
Це перший досвід тренерської роботи для 35-річного хорвата.
🇭🇷— HNS (@HNS_CFF) May 10, 2019
🤝 Josip Šimunić, new #Croatia U-19 head coach
🤝 Ognjen Vukojević, new #Croatia U-20 head coach
🤝 Stella Gotal, new #Croatia WU-17 head coach#BeProud #Family pic.twitter.com/EqODO9rYcL
Під час ЧС-2018 він був в делегації збірної Хорватії.
Вукоєвич завершив кар'єру футболіста в 2017 році.
Нагадаємо, Вукоєвич і Пиварич отримали нагороди з рук президента Хорватії.
Раніше Віда та Вукоєвич подякували українцям.
Джерело - Чемпіон.