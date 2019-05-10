Вукоєвич очолив збірну Хорватії U-20

Колишній гравець Динамо Огнен Вукоєвич став головним тренером збірної Хорватії U-20.

Про це повідомляє Федерація футболу Хорватії.

Це перший досвід тренерської роботи для 35-річного хорвата.

Під час ЧС-2018 він був в делегації збірної Хорватії.

Вукоєвич завершив кар'єру футболіста в 2017 році.

Нагадаємо, Вукоєвич і Пиварич отримали нагороди з рук президента Хорватії.

Раніше Віда та Вукоєвич подякували українцям.

Джерело - Чемпіон.