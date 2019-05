Вукоєвич очолив збірну Хорватії U-20

Колишній гравець Динамо Огнен Вукоєвич став головним тренером збірної Хорватії U-20.

Про це повідомляє Федерація футболу Хорватії.

Це перший досвід тренерської роботи для 35-річного хорвата.

🇭🇷

🤝 Josip Šimunić, new #Croatia U-19 head coach

🤝 Ognjen Vukojević, new #Croatia U-20 head coach

🤝 Stella Gotal, new #Croatia WU-17 head coach#BeProud #Family pic.twitter.com/EqODO9rYcL