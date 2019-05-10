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Визначилися фіналісти Ліги Європи
Вчора 06:48 1947
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Вчора 05:36 2353 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Вчора 04:35 1438
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3361
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1443 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1144
Динамо може очолити Григорчук
09.05.2019 16:14 4793
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
09.05.2019 00:00 4852 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1396
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1425
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ФІФА відсторонила Райолу від агентської роботи на три місяці

Вчора 23:44 162 0
ФІФА відсторонила Райолу від агентської роботи на три місяці

ФІФА відсторонила італійського агента Міно Райолу і його брата Вінченцо від будь-якої діяльності.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Згідно з рішенням організації, Міно дискваліфікований на три місяці, Вінченцо - на два. Причини не уточнюються, покарання вже набрало чинності.

Раніше агенти були відсторонені на аналогічні терміни Федерацією футболу Італії.

Нагадаємо, трансфер де Лігта гальмує саме Райола.

Також, Райола працює над трансфером Погби в Реал.

Джерело - офіційний сайт ФІФА.

#ФІФА, #Райола
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