ФІФА відсторонила Райолу від агентської роботи на три місяці

ФІФА відсторонила італійського агента Міно Райолу і його брата Вінченцо від будь-якої діяльності.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Згідно з рішенням організації, Міно дискваліфікований на три місяці, Вінченцо - на два. Причини не уточнюються, покарання вже набрало чинності.
Раніше агенти були відсторонені на аналогічні терміни Федерацією футболу Італії.
Нагадаємо, трансфер де Лігта гальмує саме Райола.
Також, Райола працює над трансфером Погби в Реал.
Джерело - офіційний сайт ФІФА.