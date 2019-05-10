ФІФА відсторонила Райолу від агентської роботи на три місяці

ФІФА відсторонила італійського агента Міно Райолу і його брата Вінченцо від будь-якої діяльності.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Згідно з рішенням організації, Міно дискваліфікований на три місяці, Вінченцо - на два. Причини не уточнюються, покарання вже набрало чинності.

Раніше агенти були відсторонені на аналогічні терміни Федерацією футболу Італії.

Нагадаємо, трансфер де Лігта гальмує саме Райола.

Також, Райола працює над трансфером Погби в Реал.

Джерело - офіційний сайт ФІФА.