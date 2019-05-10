Трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли

Перехід капітана Аякса Маттейса де Лігта в Барселону затягується.

За даними Marca, це пов'язано з агентом гравця Міно Райолою. За своє посередництво Райола вимагає комісійні в розмірі 20% від суми трансферу - близько 14 мільйонів євро. Зазвичай комісія складає 5-10%.

Аякс не хоче втрачати таку частку від компенсації за футболіста. Амстердамці погодили її з Барселоною - близько 70 мільйонів євро. Каталонці теж не хочуть нести додаткові витрати.

Райола розраховує, що інший клуб запропонує Аяксу велику суму, при якій вони могли б погодитися на його вимоги. Амстердамський клуб хоче швидше визначитися з майбутнім де Лігта, щоб вкласти гроші в трансфери.

Нагадаємо, що Райола може провернути відразу декілька гучних трансферів цього літа. Так, Погба може залишити стан червоних дияволів. Також лідер Наполі може перейти в Атлетіко.

Джерело - Marca.