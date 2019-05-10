ПСЖ оскаржить дискваліфікацію Неймара

ПСЖ має намір оскаржити у Вищому апеляційному комітеті федерації футболу Франції рішення про діскваліфіціі Неймара на три матчі.
Про це повідомляє ua-football.
Парі Сен-Жермен приймає до відома рішення, прийняте дисциплінарним комітетом Французької федерації футболу, про дискваліфікацію Неймара на три матчі.
З огляду на образи, нанесені декільком паризьким гравцям, включаючи Неймара, в кінцівці фіналу Кубка Франції, а також різні елементи, представлені в комітеті Парі Сен-Жермен на захист гравця, клуб вважає це покарання суворішим ніж воно є.
Бразилець вже визнав свою провину.
Нагадаємо, Неймар незадоволений виступами ПСЖ і хоче покинути клуб.
Джерело - ua-football.