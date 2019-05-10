Хаві запропонував Вальдесу роботу в Аль-Садді

Легендарний іспанський півзахисник Хаві Ернандес, який влітку очолить катарський Аль-Садд, розпочав формування тренерського штабу команди.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Майбутній наставник запропонував посаду асистента своєму багаторічному одноклубнику з Барселони Віктору Вальдесу.

Вальдес може невдовзі приєднатися до Хаві в Аль-Садді. 39-річний іспанець розпочне роботу з катарським грандом влітку.

У перспективі і Хаві, і Вальдес хотіли б попрацювати в рідній Барселоні. Зокрема, перший є фаворитом уболівальників на заміну Ернесто Вальверде після безславного вильоту "блаугранас" із Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Хаві оголосив про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує екстрену нараду, на якій визначить подальшу долю Вальверде.

Джерело - Футбол 24.