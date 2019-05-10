Хаві очолить клуб в якому зараз грає

Легенда Барселони Хаві стане головним тренером катарського Аль-Садда, за який зараз виступає.
Про це повідомив іспанськй журналіст Хаві Мігель.
За інформацією джерела, 39-річний півзахисник, днями оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення сезону, і вже підписав тренерський контракт з клубом строком до 2020 року.
Para todos aquellos que van a empezar BULOS y RUMORES sobre donde entrenara XAVI HERNANDEZ la proxima temporada. El equipo sera AL SADD. Ya tiene contrato firmado hasta el 2020!!!!!! Ahora podeis seguir especulando todo lo que querais— Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) May 3, 2019
В Аль-Садд Хаві перейшов влітку 2015 року з Барселони в якості вільного агента.
У складі нинішнього клубу Хаві зіграв 84 матчі, забив 22 м'ячі і віддав 28 результативних передач.
Нагадаємо, Хаві міг очолити Бетіс.
Джерело - Чемпіон.