Хаві очолить клуб в якому зараз грає

Легенда Барселони Хаві стане головним тренером катарського Аль-Садда, за який зараз виступає.

Про це повідомив іспанськй журналіст Хаві Мігель.

За інформацією джерела, 39-річний півзахисник, днями оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення сезону, і вже підписав тренерський контракт з клубом строком до 2020 року.

Para todos aquellos que van a empezar BULOS y RUMORES sobre donde entrenara XAVI HERNANDEZ la proxima temporada. El equipo sera AL SADD. Ya tiene contrato firmado hasta el 2020!!!!!! Ahora podeis seguir especulando todo lo que querais — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) May 3, 2019

В Аль-Садд Хаві перейшов влітку 2015 року з Барселони в якості вільного агента.

У складі нинішнього клубу Хаві зіграв 84 матчі, забив 22 м'ячі і віддав 28 результативних передач.

Нагадаємо, Хаві міг очолити Бетіс.

Джерело - Чемпіон.