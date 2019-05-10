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Хаві очолить клуб в якому зараз грає

Сьогодні 17:08 335 0
Хаві очолить клуб в якому зараз грає

Легенда Барселони Хаві стане головним тренером катарського Аль-Садда, за який зараз виступає.

Про це повідомив іспанськй журналіст Хаві Мігель.

За інформацією джерела, 39-річний півзахисник, днями оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення сезону, і вже підписав тренерський контракт з клубом строком до 2020 року.

В Аль-Садд Хаві перейшов влітку 2015 року з Барселони в якості вільного агента.

У складі нинішнього клубу Хаві зіграв 84 матчі, забив 22 м'ячі і віддав 28 результативних передач.

Нагадаємо, Хаві міг очолити Бетіс.

Джерело - Чемпіон.

#Хаві, #Аль-Садд
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