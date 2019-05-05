Легендарний півзахисник Барселони і гравець Аль-Садда Хаві Ернандес може стати тренером клубу з Ла-Ліги, Реала Бетіса.
Про це повідомляє sport.es.
За інформацією джерела, 39-річний іспанець, який оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення сезону, претендує на посаду головного тренера Бетіса.
Зараз команда перебуває на 12-му рядку чемпіонату Іспанії.
Нинішній головний тренер клубу Кіке Сетьєн влітку покине Бетіс, а Хаві скоро отримає тренерську ліцензію категорії УЄФА.
Нагадаємо, Хаві передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії.
Джерело - Depo.Сектор.