Легендарний півзахисник Барселони і гравець Аль-Садда Хаві Ернандес може стати тренером клубу з Ла-Ліги, Реала Бетіса.

Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, 39-річний іспанець, який оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення сезону, претендує на посаду головного тренера Бетіса.

Зараз команда перебуває на 12-му рядку чемпіонату Іспанії.

Нинішній головний тренер клубу Кіке Сетьєн влітку покине Бетіс, а Хаві скоро отримає тренерську ліцензію категорії УЄФА.

Нагадаємо, Хаві передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії.

Джерело - Depo.Сектор.