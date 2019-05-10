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Циганкова визнали найкращим гравцем квітня в УПЛ

Сьогодні 14:30 89 0
Циганкова визнали найкращим гравцем квітня в УПЛ

Хавбек Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим футболістом УПЛ у квітні.

Він набрав 31% голосів, у Артема Габелко з Ворскли - 20%. Третім став Валерій Лучкевич з Олександрії, у нього 18%.

Місця з 4-го по 8-е посіли Віктор Коваленко (11%), Андрій П'ятов (10%), Денис Бойко (5%), Артем Громов (5%) і Максим Дегтярьов (0%).

Циганков у квітні в УПЛ провів 4 матчі, забив 3 голи і зробив 1 асист.

Нагадаємо, що Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні.

Раніше Циганков став найдорожчим українським футболістом в УПЛ.

 

Джерело - УПЛ.

#Циганков, #Динамо
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