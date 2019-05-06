Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні

Голкіпер Динамо Денис Бойко визнаний уболівальниками команди найкращим гравцем киян в квітні.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У голосуванні кіпер набрав 38% голосів, обійшовши Віктора Циганкова (34%) і Віталія Миколенка - 28%.
Цікаво, що Денис визнається найкращим гравцем команди другий місяць поспіль. Також варто відзначити, що минулого місяця Бойко зіграв 4 матчі, в яких пропустив 3 голи і два поєдинки відстояв "на нуль".
Нагадаємо, Михайличенко відмовився очолювати Динамо.
Джерело - Динамо.