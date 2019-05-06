Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні

Голкіпер Динамо Денис Бойко визнаний уболівальниками команди найкращим гравцем киян в квітні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У голосуванні кіпер набрав 38% голосів, обійшовши Віктора Циганкова (34%) і Віталія Миколенка - 28%.

Цікаво, що Денис визнається найкращим гравцем команди другий місяць поспіль. Також варто відзначити, що минулого місяця Бойко зіграв 4 матчі, в яких пропустив 3 голи і два поєдинки відстояв "на нуль".

Нагадаємо, Михайличенко відмовився очолювати Динамо.

Джерело - Динамо.