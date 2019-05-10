Ла Ліга вразила рекордною сумою доходів

Клуби Ла Ліги отримали доходи в розмірі 4,5 мільярдів євро за підсумками сезону-2017/18, згідно з останнім економіко-фінансовим звітом професійного футболу Іспанії.

Про це повідомили на сайті турніру.

Цей показник є рекордним і на 20,6% перевищує результат попереднього сезону.

Відзначається, що ключовими моментами, що забезпечили таке зростання, стали дворазове збільшення виручки від продажу футболістів, що склала 1,02 млрд євро (приріст +104,3%), а також збільшення комерційних доходів, що склали 838 млн євро (приріст +34,1%).

При цьому валовий операційний прибуток (EBITDA) склав 945 мільйонів євро (приріст на 20,7%), а чистий прибуток - 189 млн євро (приріст на 6,7%).

Нагадаємо, що Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол.

Раніше Барселона вразила рекордним прибутком за попередній сезон.

Джерело - La Liga.