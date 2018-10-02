Барселона вразила рекордним прибутком за попередній сезон

Барселона оголосила про рекордні доходи за підсумками 2017 - 2018 років.
Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.
Сума доходів клубу склала 1,05 мільярда доларів. Таким чином, іспанський клуб став першим в історії, чий дохід перевищив мільярд доларів.
Читайте також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Водночас прибуток склала 12,67 мільйона доларів. Очікується, що дохід до 2021 року складе вже один мільярд євро.
Нагадаємо, в останньому турі Ла-Ліги Барселона ледь врятувалася від поразки.
Чиатйте на нашому сайті текстову трансляцію матчу Ліон — Шахтар
Джерело - Барселона.