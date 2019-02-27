Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол

В Україні мала відвідуваність футбольних матчів через фінансове зубожіння населення.
Таку заяву зробив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.
"Чому не ходять люди на футбол?", - запитує фахівець.
"Багато пишуть мовляв, немає зацікавленості керівників. Моя версія що, народ у нас зубожів. Немає грошей", - упевнений менеджер.
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"Мені поставили питання, що би я зробив для збільшення відвідуваності стадіонів?", - продовжує В'ячеслав.
Моя відповідь:
"Підвищити мінімальну зарплату до 10 000 грн на місяць. Скоротити прибутковий податок до 10%. Знизити податок на дохід у виробників, прибрати ПДВ на всі товари вироблені в Україні. Виробникам, які створили 100 робочих місць - податкові канікули на 5 років. Розвивати машинобудування і технології. Всі хто годує себе сам і отримує дохід до 300 000 на рік, взагалі звільнити від податків. І головне - зупинити війну. А потім вже думати про футбол", - написав Заховайло.
Нагадаємо, раніше Заховайло не вірив в успіх Динамо з Олімпіакосом.
Також повідомлялося, що капітан Динамо написав листа українським морякам.
Джерело - Чемпіон.
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