Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол

В Україні мала відвідуваність футбольних матчів через фінансове зубожіння населення.

Таку заяву зробив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

"Багато пишуть мовляв, немає зацікавленості керівників. Моя версія що, народ у нас зубожів. Немає грошей", - упевнений менеджер.

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"Мені поставили питання, що би я зробив для збільшення відвідуваності стадіонів?", - продовжує В'ячеслав.

Моя відповідь:

"Підвищити мінімальну зарплату до 10 000 грн на місяць. Скоротити прибутковий податок до 10%. Знизити податок на дохід у виробників, прибрати ПДВ на всі товари вироблені в Україні. Виробникам, які створили 100 робочих місць - податкові канікули на 5 років. Розвивати машинобудування і технології. Всі хто годує себе сам і отримує дохід до 300 000 на рік, взагалі звільнити від податків. І головне - зупинити війну. А потім вже думати про футбол", - написав Заховайло.