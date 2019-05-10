У матчі-відповіді другого півфіналу Ліги Європи Челсі переміг німецький Айнтрахт та вийшов у фінал турніру.

Основний і додатковий час переможця не виявили - 1:1. А от у серії пенальті фортуна посміхнулася лондонцям - 4:3.

Таким чином у фіналі Ліги Європи Челсі зіграє проти Арсеналу, який і в матчі-відповіді впевнено здолав Валенсію (4:2).

Фінал Ліги Європи 2018/19 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні в Баку.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зіграють Ліверпуль та Тоттенгем.

Ліга Європи

1/2 фіналу, матч-відповідь

9 травня

Челсі - Айнтрахт 1:1 (1:0), у серії післяматчевих пенальті - 4:3.

Голи: 1:0 - 28 Лофтус-Чік, 1:1 - 49 Йович

Перший матч - 1:1

Джерело - Чемпіон.