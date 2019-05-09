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Бейла можуть перевести в дубль Реала

Вчора 23:44 390 0
Мадридці планують продати валлійця
Бейла можуть перевести в дубль Реала

Мадридський Реал хоче натиснути на валлійського вінгера Гарета Бейла, щоб той покинув клуб.

У керівництві вершкових залишилися незадоволені останньою заявою агента гравця Джонатана Барнетта, який сказав, що його клієнт хоче відпрацювати контракт до кінця. У Реалі розраховують, що валлієць буде готовий змінити команду в літнє трансферне вікно.

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У Реалі навіть готові розглянути варіант зі здачею гравця в оренду або виплатою йому частини компенсації за зарплатою, якщо він буде згоден перейти в інший клуб зі зниженням окладу. Якщо ж 29-річний вінгер відмовиться, Реал буде готовий перевести його в дубль.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче продати Бейла, але пропозицій немає.

Джерело - Sport.ua.

#Бейл, #Реал, #Ла-Ліга
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