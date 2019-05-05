Реал має намір продати Бейла

Реал збирається цього літа позбутися від валлійського півзахисника Гарета Бейла.
Про це повідомляє AS.
29-річний футболіст більше не потрібен головному тренеру клубу Зінедіну Зідану.
У сьогоднішньому матчі чемпіонату Іспанії проти Вільяреала Бейл не був включений в заявку Королівського клубу. Цей факт дає підстави вважати, що дні валлійця в Мадриді закінчуються.
Гарет Бейл став футболістом Реала влітку 2013 року, перейшовши з Тоттенгему за 100 мільйонів євро. У складі клубу Бейл чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і один раз чемпіонат Іспанії.
Нагадаємо, Мессі назвав гравців, яких хотів би бачити в Барселоні.
Також, Годін може стати найбільш високооплачуваним гравцем Інтера.
Джерело - AS.