Реал може розірвати контракт з Бейлом

Президент Реала Флорентіно Перес шукає покупців на Гарета Бейла вже досить тривалий період часу.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Оскільки клубів, які готові потягнути зарплату валлійця у розмірі 17 мільйонів євро на рік, просто немає, то керівництво "королівського" клубу може розірвати угоду з екс-футболістом Тоттенгема.

Мадридський клуб розглядав варіант оренди. Але тепер мова йде про розірвання контракту між Реалом та Бейлом.

Раніше стало відомо, що Зідан вже повідомив Гарету про те, що влітку валлієць зобов'язаний покинути клуб.

Джерело - ua-football.