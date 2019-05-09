Німецький клуб матиме новий дизайн домашньої форми в новому сезоні

Дортмундська Боруссія презентувала нову домашню ігрову форму, в якій команда виступатиме наступного сезону.

Комплект виконаний в традиційних для джмелів жовтому і чорному кольорах. Водночас на плечах футболки розміщений візерунок. Технічним спонсором Боруссії є німецька фірма Puma.

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Боруссія" після 32 турів посідає друге місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги. За два тури до кінця сезону джмелі мають в активі 70 очок і на чотири очки відстають від мюнхенської Баварії.

Нагадаємо, Форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів.

Джерело - Чемпіон.