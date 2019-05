Дортмундська Боруссія презентувала нову домашню ігрову форму, в якій команда виступатиме наступного сезону.

Комплект виконаний в традиційних для джмелів жовтому і чорному кольорах. Водночас на плечах футболки розміщений візерунок. Технічним спонсором Боруссії є німецька фірма Puma.

