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Форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів

Вчора 23:32 259 0
Форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів

Форвард дортмундської Боруссії Джейдон Санчо названий найдорожчим футболістом в п'яти провідних чемпіонатах Європи серед молодих гравців не старших за 20 років.

За версією CIES Football Observatory.

19-річний англієць Санчо оцінений в 150,3 мільйона євро. Позаду нього в трійці опинилися хавбек Арсенала Маттео Гендузі (70,1 млн) і півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло (67,4 млн).

Найдорожчі молоді футболісти ТОП-5 чемпіонатів:

1. Джейдон Санчо (Боруссія Д) – 150,3 млн євро

2. Маттео Гендузі (Арсенал) – 70,1

3. Ніколо Дзаньоло (Рома) – 67,4

4. Кай Хаверц (Байєр) – 64,3

5. Деклан Райс (Вест Гем) – 64,2

6. Джанлуїджі Доннарумма (Мілан) – 59,4

7. Вінісіус Жуніор (Реал) – 55

8. Джастін Клюйверт (Рома) – 44,3

9. Еван Ндіка (Айнтрахт) – 44,1

10. Райан Сессеньон (Фулгем) - 43,5

Нагадаємо, Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні.

Джерело - sport.ua.

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