У форварда травма

Форвард Барселони Луїс Суарес пропустить залишок сезону.

За інформацією джерела, 32-річний форвард перенесе артроскопічну операцію на правому коліні. В уругвайця діагностована травма меніска колінного суглоба. Точні строки повернення форварда на поле стануть відомі тільки після хірургічного втручання.

Таким чином, в останніх матчах чемпіонату і фіналі Кубка Іспанії Суарес не зіграє. Під питанням і участь уругвайця в Кубку Америки, який з 14 червня до 7 липня відбудеться на полях Бразилії.

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Джерело - Sport.ua.