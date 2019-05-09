Барселона планує продати Коутінью

Рада директорів Барселони збереться з метою обговорити подальше майбутнє півзахисника Філіпе Коутінью.

Про це повідомляє ESPN.

Вони схиляються до того, щоб продати футболіста, за якого було заплачено понад 150 млн євро.

У 52-х матчах нинішнього сезону на рахунку Коутінью 11 голів і 5 асистів.

Крім того, на зборах також обговорять майбутнє тренера Ернесто Вальверде після вильоту команди від Ліверпуля в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.

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Джерело - ESPN.