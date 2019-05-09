Каталонський клуб претендує на де Лігта

Керівництво каталонської Барселони впевнене, що в літнє трансферне вікно зможе підписати захисника амстердамського Аякса Матейса де Лігта.

Очікується, що трансфер 19-річного футболіста збірної Нідерландів обійдеться чинним чемпіонам іспанської Ла-Лвги в 70 млн євро.

Цього сезону де Лігт став наймолодшим капітаном, який виводив свою команду на матч півфінальної стадії Ліги чемпіонів. В активі захисника Аякса чотири голи в 21 матчі у всіх турнірах. У 17 зустрічах цього розіграшу Ліги чемпіонів захисник записав до свого активу 3 голи.

Нагадаємо, ван дер Сар переконаний, що де Лігт піде з клубу.

У півфіналі ЛЧ Аякс покинув турнір.

Джерело - Український біатлон.