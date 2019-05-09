Оприлюднили суму заробітної плати Івана Петряка у Ференцвароші.
Про це розповів президент угорського клубу Габор Кубатієв.
"Чи правда, що ми пропонували 30 тисяч євро на місяць Петряку, а МОЛ-Віді назвав суму 40 тисяч? Ми пропонували 25 тисяч. Якщо успішно виступить, то сума могла вирости. Запитайте у МОЛ-Віді, скільки вони запропонували", - сказав Кубатієв.
Нещодавно оприлюднили зарплатню Петряка в новому клубі.
Нагадаємо, агент Петряка заявив, що його клієнту погрожував генеральний директор Ференцвароша.
Джерело - Nemzeti Sport.