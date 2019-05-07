Назвали зарплату Петряка у новому клубі

МОЛ-Віді істотно підвищить оклад українця

Український півзахисник Іван Петряк, який виступає на правах оренди з Шахтаря за Ференцварош, у наступному сезоні стане повноправним футболістом іншого представника чемпіонату Угорщини — МОЛ Віді.

За повідомленням Index.hu, МОЛ-Віді висловив готовність істотно підвищити оклад Петряка.

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Угорські клуби зазвичай не розголошують суми зарплат своїх футболістів, але джерело зазначає, що український хавбек буде отримувати в новому клубі 40 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряк.

Джерело - Sport.ua.