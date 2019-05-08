Федецький повернувся в першу команду Карпат

Карпати після двох вихідних розпочали підготовку до матчу 28-го туру УПЛ з Ворсклою.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Команда готується в повному складі, при цьому, як повідомляє офіційний сайт "зелено-білих", сьогодні обойму поповнив Артем Федецький, який раніше був відсторонений від першої команди.

Також в розташуванні першої команди тренувалися Денис Мірошниченко, Петро Харжевскій і Максим Хлань.

Ворскла прийме Карпати в Полтаві в неділю 12 травня. Розпочнеться поєдинок о 19:30.

Нагадаємо, Федецький відмовився грати в Росії.

Також, Федецький засудив натуралізацію гравців в Україні.

Джерело - офіційний сайт Карпат.