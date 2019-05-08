Наполі націлився на Дієго Косту

Нападник Атлетіко Дієго Коста може продовжити кар'єру в Серії А. Боси Наполі розглядають можливість оренди Дієго Кости з правом подальшого викупу.

Про це повідомляє Marca.

На трансфері 30-річного іспанця особисто наполягає наставник неаполітанців Карло Анчелотті.

Зараз Дієго відбуває 8-матчеву дискваліфікацію за образу арбітра.

Керівництво мадридського клубу втомилося від витівок запального форварда і хоче продати гравця влітку.

В поточному сезоні Ла Ліги Коста провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, Атлетіко готовий купити лідера Наполі.

Джерело - Футбол 24.