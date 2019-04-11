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Нападник Атлетіко отримав тривалу дискваліфікацію за образу арбітра

Сьогодні 15:14 544 0
Нападник Атлетіко отримав тривалу дискваліфікацію за образу арбітра

Нападника мадридського Атлетіко Дієго Коста покараний восьмиматчевою дискваліфікацією.

Про це повідомляє Marca.

Таке покарання накладено на форварда за образу арбітра Хесуса Хіля Мансано в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії з Барселоною. Коста отримав червону картку в середині першого тайму. Після матчу Мансано вказав в протоколі, що Коста використовував образливі висловлювання на адресу його матері.

До кінця нинішнього сезону в Прімері командам залишилося провести по сім матчів. Таким чином, сезон для Кости закінчений достроково, оскільки Атлетіко вилетів з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі.

Також, Лунін стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні.

Джерело - Чемпіон.

#Коста, #Атлетіко, #Ла-Ліга
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