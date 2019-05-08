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Ювентус націлівся на захисника Тоттенгема

Сьогодні 20:29 275 0
Ювентус націлівся на захисника Тоттенгема

Туринський Ювентус визначився з потенційною заміною захисника Жоау Канселу, в послугах якого всерйоз зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією видання, "бьянконері" готові поборотися за гравця лондонського Тоттенгема Кірана Тріпп'є, на якого також претендує Наполі.

Джерело стверджує про те, що Юве готове перебити пропозицію неаполітанців в розмірі 20 млн євро, і заплатять "шпорам" необхідні 35 млн євро.

Нагадаємо, гравцям Манчестер Юнайтед уріжуть зарплату.

Джерело - Футбольні трансфери.

#Тріп'є, #Тоттенгем, #Ювентус
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