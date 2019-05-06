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Манчестер Юнайтед та Ювентус можуть обмінятися захисниками

Вчора 22:37 306 0
Манчестер Юнайтед та Ювентус можуть обмінятися захисниками

Англійський Манчестер Юнайтед прагне підписати оборонця туринського Ювентуса Жоау Канселу. У зворотному напрямку може поїхати Маттео Дарміан.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Червоні дияволи" готові віддати за португальського оборонця туринців свого правого захисника плюс гроші.

Такий варіант МЮ запропонував, оскільки босів Юве не влаштовує пропозиція трансферу за 50 млн євро. Дарміана давно пов'язують із поверненням на батьківщину, оскільки на Олд Траффорд він так і не зумів стати гравцем основи.

Натомість 24-річний Канселу має стати заміною ветеранам Антоніо Валенсії та Ешлі Янгу. Перший напевне покине манкуніанців влітку, а на другого очікує боротьба за місце в складі в сезоні 2019/20.

У нинішньому сезоні Жоау Канселу провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. В активі ж Маттео Дарміана лише 7 поєдинків у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал хоче продати Наваса в Манчестер Юнайтед, хоча він може опинитися і в Ювентусі.

 

Джерело - football24.

#Ювентус, #Манчестер Юнайтед
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